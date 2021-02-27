Петр Ян: «Самое логичное решение – реванш со Стерлингом»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассчитывает на матч-реванш против нового чемпиона промоушена .

«Я думаю, что самое логичное решение здесь – реванш со Стерлингом.

Другого выхода я не вижу здесь», – заявил Ян.

Ян проиграл дисквалификацией Стерлингу в четвертом раунда из-за нелегального удара коленом.

Петр Ян: «Я совершил большую ошибку и поплатился за нее»

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