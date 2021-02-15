Хабиб про любовь к футболу: «Бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу»

Чемпион UFC в легком весе накануне посетил матч – (1:4) в 1/8 финала , а позже признался в любви к футболу.

«Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC.

В общем, я хочу сказать, что футбол – это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, не случайно.

Я когда нибудь расскажу вам про свое увлечение футболом в детстве и как я, сидя на уроке (в шестом классе), написал на тетради 200 футбольных имен (тогда не было интернета).

Рад был побывать на этом легендарном стадионе [ ] и посмотреть вживую такое противостояние», – написал Хабиб в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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