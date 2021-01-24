Хабиб: «Тренируюсь, чтобы быть похожим на спортсмена»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о физических кондициях после завершения карьеры.
«83 кг + 3 кг мой вес сейчас. Просто тренируюсь, чтоб больше быть похожим на спортсмена, когда люди меня видят. Качка, бег, поддерживаю себя в форме.
Любимое блюдо? Курица в сливочном соусе с грибами. На ночь есть не советую», – сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу «Матч ТВ».
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