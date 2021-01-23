Хабиб отправил Уайту сообщение о решении насчет карьеры: «Мне не нравится эта ситуация, когда все находится в подвешенном состоянии»

Чемпион UFC в легком весе в эфире «Матч ТВ» рассказал о планах на будущее.

«Я много общался с в разных обстоятельствах. Когда я только пришел в UFC, когда я стал чемпионом, а после этого — звездой.

Главное, чему я у него научился, это объективно относиться к бойцам. Не отдавать никому предпочтений, а просто давать им площадку, где они могли бы себя проявлять.

Сейчас я больше сфокусирован на своих проектах. А их у меня не мало сейчас. Больших проектов — 4-5. И мне приходится тратить на них время.

Что касается карьеры бойца, то я не хочу вдаваться в подробности. Дэйна — он очень честный. Это может нравиться или не нравиться. Я думаю, что он выйдет к журналистам с тем сообщением, которое я отправил ему неделю назад.

Я ему просто сказал, как хотел бы, чтобы развивались события. Не только со мной, но и в целом в легком весе. Мне не нравится эта ситуация, когда все находится в подвешенном состоянии.

С другой стороны, парни только подрались, уже примерно все знают, кто будет драться за пояс. Знаю, что они уже строят планы на июнь, чтобы разыграть этот титул. Но Дэйна мне сказал, что он еще не закончил.

Он сказал мне, что в феврале я прилечу в Вегас и мы сядем с ним пообщаться. Но опять-таки, я думаю, что ему надо уже принять какое-то решение. И я с этим решением буду согласен», – сказал Хабиб.