Хабиб: «Стараюсь практически везде брать маму с собой»

Чемпион UFC в легком весе рассказал об отношениях с матерью.

«Стараюсь практически везде брать маму с собой, куда бы ни летел. Говорю, чтобы берегла свое здоровье.

Работаем над ее здоровьем. Практически не обсуждаем спорт. Обсуждаем семейные дела, здоровье и так далее», – заявил Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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