Александр Волков: «Чувствую, что пришло мое время. Иду за титулом чемпиона UFC»

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Тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал выступление в поединке против Алистара Оверима на UFC Fight Night 184.

«Я чувствую, что пришло мое время. Я иду за титулом.

Я много работаю над своей ударной техникой, борьбой, над всем. Сегодня я комфортно чувствовал себя на ногах, почувствовал, что смогу финишировать Оверима.

Увидел, что все его лицо в сечках и просто ждал возможности донести хорошие удары.

Лучшая ли моя версия была сегодня? Я буду работать над тем, чтобы быть еще лучше. Теперь буду работать над тем, чему удалял не так много внимания», – сказал Волков.

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