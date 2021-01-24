Александр Волков: «Чувствую, что пришло мое время. Иду за титулом чемпиона UFC»

Тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал выступление в поединке против Алистара Оверима на UFC Fight Night 184.
«Я чувствую, что пришло мое время. Я иду за титулом.
Я много работаю над своей ударной техникой, борьбой, над всем. Сегодня я комфортно чувствовал себя на ногах, почувствовал, что смогу финишировать Оверима.
Увидел, что все его лицо в сечках и просто ждал возможности донести хорошие удары.
Лучшая ли моя версия была сегодня? Я буду работать над тем, чтобы быть еще лучше. Теперь буду работать над тем, чему удалял не так много внимания», – сказал Волков.
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