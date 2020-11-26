Катмэн братьев Кличко: «У Виталия в боях яйца были более крупные, чем у Владимира»

Катмэн Джейкоб Дюран рассказал о многолетнем сотрудничестве с экс-чемпионами мира в тяжелом весе Владимире и .

«Не могу сказать, что Виталий был более талантлив, чем Владимир, но яйца у него точно были более крупные.

У Виталия было значительно больше агрессии, он больше напоминал питбуля. Нравилось то, как он наносил удары по корпусу, он делал это по-особенному. Он был зверем.

Что касается Владимира, то за время многолетней работы с Эмануэлем Стюардом он стал более совершенным бойцом. В этом была разница между ними. Но Виталий был зверем.

Однажды он сказал мне: «Стич, если бы ты был моим катмэном во время боя против Льюиса, то я бы победил». Такой комплимент очень много значит для меня», – рассказал Дюран.

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