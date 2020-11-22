Виталий Кличко выпустил сборник со своими популярными цитатами

Легендарный украинский боксер тяжелого веса, мэр Киева Виталий Кличко издал иллюстрированную книгу своих смешных цитат.

Официальная презентация состоялась сегодня, 26 ноября.

Сборник выполнен в виде гармошки. В него вошли 14 цитат мэра украинской столицы, в том числе «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть».

Тираж составляет 3000 экземпляров, книги выпущены за счет Виталия. Мэр заявил, что собирается подарить несколько экземпляров другим политикам, в том числе президенту Зеленскому.

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