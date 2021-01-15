Конор: «Считаю, что реванш с Порье должен был быть титульным, но я не удивлен»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что на кону реванша с , который пройдет 23 января на UFC 257, должен стоять чемпионский пояс легкого веса.

«Порье хороший боец, но я дважды величайший. Знаю, что Дастин надеется на затяжную войну в октагоне, и я не против. Правда, я рад, мне бы это понравилось.

Считаю, что наш реванш должен был быть за титул. Но я не удивлен и не разочарован. Учитывая то, как прошел 2020-й, я не собирался сразу же начать 2021 год с чемпионского боя», – сказал Конор.

Конор: «Хабиб сбежал из клетки, оставив меня драться с членами его семьи»

Конор: «Я восхищаюсь Уайтом. То, что он сделал в 2020 году, вопреки всему, достойно восхищения»