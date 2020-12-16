Канело: «Я доказал, что являюсь лучшим боксером в мире»

Чемпион WBС и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес прокомментировал победу в поединке против экс-чемпиона мира в суперсреднем весе Каллума Смита.

«Мы проделали отличную работу, готовясь к этому бою, хотя у меня был длительный простой. Я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня. Доказал, что я являюсь лучшим боксером в мире.

Мне нравится выступать в суперсреднем весе. Добыть два титула в суперсреднем весе – одно из лучших достижений в моей карьере. Я хочу объединить пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель», – сказал Альварес.

В Сан-Антонио Альварес победил Смита единогласным решением судей.

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Сауль Альварес победил Каллума Смита и завоевал титулы WBC и WBA в суперсреднем весе