Канело против Смита, Санчес – Фернандес и другие бои в Сан-Антонио

В Сан-Антонио, штат Техас, США на арене Alamodome проходит боксерское шоу.

В главном событии вечера чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) проведет поединок против чемпиона WBA в суперсреднем весе Каллума Смита (27-0 19 КО).

Также на кону будет стоять вакантный пояс чемпиона WBC в суперсреднем весе.

Другие бои:

Фрэнк Санчес (16-0, 12 КО) – Джулиан Фернандес (14-2, 11 КО).

Кристиан Дюран (19-2-1, 16 КО) нокаутировал в третьем раунде Анхеля Эрнандеса (17-16-2, 11 КО).

Начало прямой трансляции в 05:00 по московскому времени.

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