Тони Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей на UFC 256

В Лас-Вегасе на 256 состоялся со-главный бой вечера между легковесами Тони Фергюсоном и .

Победу единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26) отдали бразильцу.

Оливейра одержал восьмую победу подряд. Для Фергюсона это второе поражение за год – в мае американец проиграл Джастину Гейджи в бою за временный титул в легком весе.

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