Федор Емельяненко: «В Дивеевском монастыре Господь коснулся моей души»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко рассказал о поворотном моменте в жизни, когда связал себя с религией.

«В 2007 году был турнир в Нижнем Новгороде, наши ребята победили все, мы радовались.

На следующий день поехали в Дивеево. Там я понял, что в этой жизни я абсолютно ничего не знаю, а это то, чем мы должны жить.

Скажу таким простым языком, что Господь коснулся моей души, и моя совесть заработала по-другому.

Понял, что жить нужно не так, нужно себя менять. Постепенно от многих вещей начал отказываться, какие-то наоборот делать.

Стал потихонечку читать духовную литературу, стал узнавать о заповедях, о Христе, о святых начал читать, начал в храм ходить, исповедоваться, менять свою жизнь, бороться с грехами и страстями, стараюсь меньше совершать греховных поступков», – заявил Емельяненко.

Петр Ян о высказываниях Федора: «Чего-то лишнего я себе не позволял»

Бизнесмен Стерлигов: «Считаю Федора Емельяненко негодяем и кощунником. Использует христианские святыни, как бы оправдывая и освящая все эти мерзости»