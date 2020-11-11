«Я никого не боюсь и иду только вперед»: Харитонов ответил на слова Яндиева про «что-то нехорошее может произойти»

Боец Bellator Сергей Харитонов ответил на угрозы экс-бойца UFC Адама Яндиева, который заявил, что «завтра с ним что-то нехорошее может произойти»

«Я никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее», – сказал Харитонов.

13 ноября в «Лужниках» Яндиев во время драки с Харитоновым сломал 40-летнему бойцу нос и орбитальную кость. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

Яндиев – Харитонову: «Ты уже очень далеко зашел. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти»

Харитонов и Яндиев называли друг друга братьями. А сейчас у них мутный конфликт с деньгами, долгами, больницей и уголовными делами