Реванш Конор – Порье под угрозой срыва (ESPN)

Реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах и может не состояться.

Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани.

«Источники сообщают, что бой Конора и Порье не утвержден. Контракт не подписан.

Проблема не в Коноре. Он действительно хочет возобновить карьеру. Причина та же, что не позволила состояться поединку Порье и Фергюсона 24 октября.

Вероятно, Порье пытается заключить более выгодную сделку, и переговоры зашли в тупик. Это бойцовский бизнес.

В UFC сообщили, что они могут заменить Порье на Гейджи, если Макгрегор даст на это согласие», – заявил Хельвани.

Реванш Макгрегор – Порье был анонсирован в октябре и должен пройти 23 января.

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