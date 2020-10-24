Реванш Конор – Порье под угрозой срыва (ESPN)

Реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье может не состояться.
Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани.
«Источники сообщают, что бой Конора и Порье не утвержден. Контракт не подписан.
Проблема не в Коноре. Он действительно хочет возобновить карьеру. Причина та же, что не позволила состояться поединку Порье и Фергюсона 24 октября.
Вероятно, Порье пытается заключить более выгодную сделку, и переговоры зашли в тупик. Это бойцовский бизнес.
В UFC сообщили, что они могут заменить Порье на Гейджи, если Макгрегор даст на это согласие», – заявил Хельвани.
Реванш Макгрегор – Порье был анонсирован в октябре и должен пройти 23 января.
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