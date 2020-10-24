Рейтинг UFC взломали: Конор стоял на первом месте P4P вместо Хабиба

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор несколько часов занимал первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена, потеснив с первого места чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Судя по всему, произошел взлом официального сайта UFC. Через некоторое время администрация сайта вернула Конора на 11-ю строчку рейтинга, а Хабиба на первое. 

Конор сравнил себя с Брюсом Ли: «Впитывай полезное, отбрасывай бесполезное, и добавляй свое»

«Хабиб – феноменальный боец». Конор засел за твиттер и ответил на вопросы фанатов

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья