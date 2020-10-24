Олег Тактаров: «Каждый, кто сейчас порицает Дзюбу, – пидарас»

Ветеран ММА Олег Тактаров поддержал нападающего «Зенита» в связи с появлением интимного видео.

«Оповещу весть благую. Я не посмотрел видео Дзюбы и не хочу его смотреть. Сейчас расскажу, почему. Я посмотрел, например, личный профиль пидараса. Увидел живого пидараса.

Не знаю, кто это. Там одни машины. Одна только фотография с лицом. Но я увидел пидараса, который называет нашу великую Россию Рашкой.

Согласно мыслям, а точнее отсутствию мозгов которого, Хабиб Нурмагомедов должен был тренироваться в Дагестане, а не изучать мастерство американцев в Америке, что правильно.

Согласно этому, я не должен сейчас прокладывать нашим актерам дорогу в Голливуд, как я в свое время делал это спортсменом.

Согласно этому, я должен сидеть на заднице ровно и ничего не делать, как пидарас. Так вот, послушайте – этих пидарасов много. Каждый, кто сейчас порицает Дзюбу, – пидарас.

Дзюба-то мужик. Видимо, верный мужик. Своей девушке или жене... На кого он там дрочит на телефон? Это нормально. Кто этого не делал – поднимите руку! Кто у нас здесь с неработающим членом, у кого яйца отпали?

Покажите мне! У кого? Если вы раз в три дня не кончите, у вас там застой будет – и отпадет все нахрен. Оно вам не нужно. Тогда у вас вообще ничего не останется: мозгов нет, совести нет. А тут еще и члена не будет! А зачем вам тогда жить-то?

Я призываю всю сборную команду России, хотя там наверняка своя конкуренция есть, но это может случиться с каждым.

Мы знаем прекрасно, что у нас у власти педофилы и пидарасы. Для них порицать Дзюбу – это прекрасная дорожка.

Но мы-то другие. Мы не будем этого делать. Я предлагаю сборной и всем друзьям по команде вместе с запасными встать в рядочек и подрочить. А что? Был один, сейчас вас много. И все рассеется, все забудется.

Согласны со мной, нет? Ну что же, будем равняться на пидарасов или все-таки мы оставим человеческое в стороне? Со всеми бывает. Со мной было. Знаете, сколько я пидарасов увидел?» – рассказала Тактаров.

Телефон Дзюбы взломали несколько недель назад. Ему не выдвигали требований по поводу видео (Baza)

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