Александр Шлеменко: «Не вижу, за что Хабибу давать Героя России. Это из другой оперы»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе не поддержал инициативу одного из депутатов Госдумы предоставить чемпиону UFC в легком весе звание Героя России.

«Если честно, я не вижу, за что. Герой России — это серьезное звание. Тут же спорт, а это разные вещи. Не думаю, что все были бы «за».

Как мне кажется, это чуть-чуть уменьшит достоинство самого звания, так как создадут прецедент и недовольства. Недовольство уже есть: на кого-то больше внимания обращают депутаты и президент, а на кого-то меньше.

Все это чуть-чуть из другой оперы, у нас спортивные состязания. Мне кажется, это слишком. Не в обиду Хабибу, но это разные вещи. Герой России – это больше военные заслуги, человек жертвует собой ради другого.

Бесспорно, что мы выступаем за свою страну. Но не стоит забывать, что тот же – это также коммерческая составляющая. Точно так же можно будет давать хоккеистам и футболистам Героев России… Просто это создаст неприятный прецедент. Не тот уровень», – рассказал Шлеменко.

Хабиб: «Нет на земле ничего такого, что больше нуждалось бы в долгом заточении, чем язык»

Виталий Милонов: «Я бы не давал Хабибу звание Героя России»