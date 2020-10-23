Губерниев о предложении представить Хабиба Нурмагомедова к награде Героя России: «Давайте не будем разбрасываться званиями»

Теги легкий вес UFC Дмитрий Губерниев Хабиб Нурмагомедов Спорт-Экспресс Бокс/MMA/UFC

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал инициативу присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации.

Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обратился с таким предложением к президенту России Владимиру Путину.

«Это его мнение. Посмотрим, как отреагируют депутаты. Но давайте не будем разбрасываться званиями.

У нас есть звание Герой Труда. Если говорить, например, о звании Герой Труда — такая спортсменка, как Светлана Ромашина (пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию) его, безусловно, достойна.

Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен», – сказал Губерниев. 

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