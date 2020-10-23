Губерниев о предложении представить Хабиба Нурмагомедова к награде Героя России: «Давайте не будем разбрасываться званиями»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал инициативу присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации.
Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обратился с таким предложением к президенту России Владимиру Путину.
«Это его мнение. Посмотрим, как отреагируют депутаты. Но давайте не будем разбрасываться званиями.
У нас есть звание Герой Труда. Если говорить, например, о звании Герой Труда — такая спортсменка, как Светлана Ромашина (пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию) его, безусловно, достойна.
Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен», – сказал Губерниев.