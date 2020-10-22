Василий Уткин: «Хабиб вернется. Я уверен»

Журналист Василий Уткин убежден, что чемпион UFC в легком весе в будущем возобновит профессиональную карьеру.

«Я уверен, что Хабиб вернется. Именно потому, что сейчас он объяснил свой уход обещанием, данным маме.

Все мамы любят своих детей. День, когда Хабибина мама увидит, что ее сыну плохо без боев – а ему неизбежно станет плохо, это бывает с любым спортсменом – придет. И тогда она вернет ему слово.

И он выйдет на тридцатый бой в честь отца. Как мечтал Абдулманап.

У тридцатого боя будут шансы стать последним. Я думаю, это произойдет нескоро, но произойдет. И это даже не будет разворотом или переменой решения, это будет продолжением отношений Хабиба с его семьей, которые, как мы вчера еще раз убедились, особенные. Очень особенные.

Вечная память Абдулманапу», – рассказал Уткин.

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