Жорж Сен-Пьер: «Удивлен, что Хабиб завершил карьеру. Не ожидал такого от него»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер прокомментировал решение чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
«Я удивлен. Я совсем этого не ожидал.
Я удивлен, что он ушел на пенсию, все в СМИ говорили, что он хотел сделать рекорд 30-0,
Но это ему решать и выбирать, в какой способ закончить карьеру», – сказал Сен-Пьер.
Ранее Сен-Пьер говорил о желании провести поединок с Хабибом.
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