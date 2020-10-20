Жорж Сен-Пьер: «Удивлен, что Хабиб завершил карьеру. Не ожидал такого от него»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах прокомментировал решение чемпиона промоушена в легком весе завершить карьеру.

«Я удивлен. Я совсем этого не ожидал.

Я удивлен, что он ушел на пенсию, все в СМИ говорили, что он хотел сделать рекорд 30-0,

Но это ему решать и выбирать, в какой способ закончить карьеру», – сказал Сен-Пьер.

Ранее Сен-Пьер говорил о желании провести поединок с Хабибом.

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