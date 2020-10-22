Дэйна Уайт: «Хабиб сломал ногу за три недели до боя с Гейджи и лежал в больнице»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что чемпион легкого дивизиона сломал ногу за три недели до боя с на UFC 254.

«Учитывая, что прошел Хабиб, нам всем повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером.

Судя по всему, он три недели назад сломал ногу и лежал в больнице. У него сломаны два пальца на ноге и сломана кость на ступне. Так мне сказал его угол», – цитирует Уайта Allboxing.ru.

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