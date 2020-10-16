Дэйна Уайт: «Бой Хабиб – Гейджи станет крупнейшим в истории UFC»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Хабиб - Гейджи UFC 254 Бойцовский остров UFC Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт высказал уверенность, что поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гейджи станет самым крупным в истории промоушена.

«Итак, сегодня вторник, а в следующий поденельник станет известно, что бой Хабиб – Гейджи станет крупнейшим поединком, который мы сделали.

Не в четверг, не в пятницу, а в понедельник», – сказал Уайт.

Бой Нурмагомедов – Гейджи состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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