Хабиб о бое с Конором: «Пара горцев писали историю кровью соперников»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил поединок против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», – сказал Нурмагомедов.
Хабиб победил Макгрегора 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 болевым приемом в четвертом раунде.
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It’s only business for them, but not for me..... It was the night when the masks flew away and few guys from mountains wrote history in downtown Vegas with the blood of rivals. – Это был вечер, когда разлетелись маски и пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников.
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