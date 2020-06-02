Хабиб о бое с Конором: «Пара горцев писали историю кровью соперников»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил поединок против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб победил Макгрегора 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 болевым приемом в четвертом раунде.

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