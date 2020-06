Шакур Стивенсон нокаутировал Феликса Карабальо в первом турнире после пандемии

Сегодня рано утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялось первое боксерское шоу после пандемии коронавируса.

В главном событии вечера чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон нокаутировал Феликса Карабальо в шестом раунде ударом по корпусу.

Shakur Stevenson just put down Felix Caraballo in the 6th round with a brutal punch to the solar plexus #StevensonCaraballo pic.twitter.com/SjbF86X4oh