Блэйдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night 166

В Роли (США) завершился UFC Fight Night 166, в главном событии которого встретились тяжеловесы Кертис Блэйдс и Джуниор Дос Сантос.

Поединок закончился во втором раунде: Блэйдс попал в Дос Сантоса правым оверхэндом, после чего добил соперника у клетки.

Third-ranked Curtis «Razor» Blaydes (13-2, 1 NC) reasserts his heavyweight standing, scrambling former champ Junior dos Santos’ synapses in round two! The Elevation rep rides three straight wins and is 8-1 (1 NC) in his last 10. All 10 of his finishes are knockouts. #UFCRaleigh pic.twitter.com/kH8CSYkoOd