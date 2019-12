UFC Пусан: Корейский Зомби нокаутировал Фрэнки Эдгара

В Пусане, Южная Корея на арене Sajik Arena прошел турнир 165.

В главном событии вечера Корейский Зомби (16-5) нокаутировал бывшего чемпиона UFC в легком весе Фрэнки Эдгара (23-8-1) в первом раунде.

«The Korean Zombie» rises again, burying Frankie Edgar in a mere three minutes and change! Chan Sung Jung may be our sport’s greatest cult hero. 🧟‍♂️ #UFCBusan pic.twitter.com/BGl0Gggs3n