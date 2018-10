Свитер Федора Емельяненко выставлен на благотворительный аукцион

Свитер российского бойца Bellator Федора Емельяненко выставлен на благотворительный аукцион. Объявление о продаже свитера опубликовано на Ebay.

Текущая цена составляет около 2 тысяч долларов (около 150 тысяч рублей). Аукцион будет продолжаться еще восемь дней. Половина суммы будет переведена в благотворительный фонд Make-A-Wish, который занимается исполнением желаний тяжелобольных детей по всему миру.

Бежевый свитер Емельяненко в разноцветную полоску стал популярен среди болельщиков ММА в 2009 году, когда Емельяненко впервые надел его на официальное мероприятие.

Fedor’s “Glorious Sweater of Absolute Victory” is a powerful piece that brings warriors to their knees. Now is your chance to bask in its glory and donate to @MakeAWish and a Russian based children’s charity ➡️ https://t.co/Q8eCZJDXQ7 #Bellator208 pic.twitter.com/T9snQ82x19