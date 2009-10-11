Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Свитер Федора Емельяненко выставлен на благотворительный аукцион

    Теги Федор Емельяненко Bellator Бокс/MMA/UFC

    Свитер российского бойца Bellator Федора Емельяненко выставлен на благотворительный аукцион. Объявление о продаже свитера опубликовано на Ebay.

    Текущая цена составляет около 2 тысяч долларов (около 150 тысяч рублей). Аукцион будет продолжаться еще восемь дней. Половина суммы будет переведена в благотворительный фонд Make-A-Wish, который занимается исполнением желаний тяжелобольных детей по всему миру.

    Бежевый свитер Емельяненко в разноцветную полоску стал популярен среди болельщиков ММА в 2009 году, когда Емельяненко впервые надел его на официальное мероприятие.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться