UFC 224. Алексей Олейник получил бонус в 50 тысяч долларов за выступление вечера

Боец UFC Алексей Олейник получил бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на UFC 224. Олейник победил Джуниора Альбине удашением Иезекииля.

Также 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера получил Лиотом Мачида, который нокаутировал Витора Белфорта во втором раунде.

Бой Келвин Гастелума и Роналдо Соузы был признан лучшим боем вечера. Оба бойца также получили по 50 тысяч долларов.

Aleksei Oleinik finishes the fight with yet another Ezekiel choke. pic.twitter.com/UambFMvU57