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    UFC 224. Нуньес нокаутировала Пеннингтон, Гастелум победил Соузу и другие результаты

    Теги результаты UFC Витор Белфорт Алексей Олейник Лиото Мачида Роналдо Соуза Рамазан Эмеев Аманда Нуньес Келвин Гастелум Султан Алиев Ракель Пеннингтон Маккензи Дерн Бокс

    В Рио прошел турнир UFC 224.

    Результаты основного карда: 

    Аманда Нуньес победила Ракель Пеннингтон техническим нокаутом в пятом раунде (удары);

    Келвин Гастелум победил Роналдо Соузу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

    Маккензи Дерн победила Аманду Купер удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);

    Джон Линекер победил Брайана Келлехера нокаутом в третьем раунде (удар);

    Лиото Мачида победил Витора Белфорта нокаутом во втором раунде (удар в корпус).

    Результаты предварительного карда:

    Сезар Феррейра победил Карла Роберсона болевым приемом в первом раунде (треугольник на руку);

    Алексей Олейник победил Джуниора Альбини удушающим приемом в первом раунде (удушение Иезекииля);

    Дави Рамос победил Ника Хейна удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);

    Элизеу Залески дос Сантос победил Шона Стрикленда нокаутом в первом раунде (спиннинг-кик и удары);

    Уоррли Алвес победил Султана Алиева техническим нокаутом во втором раунде (остановка доктора);

    Джек Херманссон победил Талеса Лейтеса техническим нокаутом в третьем раунде (удары);

    Рамазан Эмеев победил Альберто Мину единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

    Маркус перес победил Джеймса Бохновича удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади).

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