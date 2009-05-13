UFC 224. Нуньес нокаутировала Пеннингтон, Гастелум победил Соузу и другие результаты

В Рио прошел турнир UFC 224.
Результаты основного карда:
Аманда Нуньес победила Ракель Пеннингтон техническим нокаутом в пятом раунде (удары);
Келвин Гастелум победил Роналдо Соузу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Маккензи Дерн победила Аманду Купер удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);
Джон Линекер победил Брайана Келлехера нокаутом в третьем раунде (удар);
Лиото Мачида победил Витора Белфорта нокаутом во втором раунде (удар в корпус).
Результаты предварительного карда:
Сезар Феррейра победил Карла Роберсона болевым приемом в первом раунде (треугольник на руку);
Алексей Олейник победил Джуниора Альбини удушающим приемом в первом раунде (удушение Иезекииля);
Дави Рамос победил Ника Хейна удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);
Элизеу Залески дос Сантос победил Шона Стрикленда нокаутом в первом раунде (спиннинг-кик и удары);
Уоррли Алвес победил Султана Алиева техническим нокаутом во втором раунде (остановка доктора);
Джек Херманссон победил Талеса Лейтеса техническим нокаутом в третьем раунде (удары);
Рамазан Эмеев победил Альберто Мину единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Маркус перес победил Джеймса Бохновича удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади).