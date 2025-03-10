Дегтярев о допуске россиян: «Жду хороших новостей с конгресса Международной федерации бобслея и скелетона»
Дегтярев выразил надежду на допуск российских бобслеистов и скелетонистов.
«Нужно двигаться постепенно. Международный союз конькобежцев, вы знаете, санкционировал отбор наших ребят – и фигуристов, и шорт-трекистов – на Олимпийские игры в Италии, которые пройдут через год».
На март назначен конгресс Международной федерации бобслея и скелетона. Жду оттуда хороших новостей. В целом движение есть. Процесс идет», – сказал министр спорта России.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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