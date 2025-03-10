Дегтярев о допуске россиян: «Жду хороших новостей с конгресса Международной федерации бобслея и скелетона»

Дегтярев выразил надежду на допуск российских бобслеистов и скелетонистов.

«Нужно двигаться постепенно. Международный союз конькобежцев, вы знаете, санкционировал отбор наших ребят – и фигуристов, и шорт-трекистов – на Олимпийские игры в Италии, которые пройдут через год».

На март назначен конгресс Международной федерации бобслея и скелетона. Жду оттуда хороших новостей. В целом движение есть. Процесс идет», – сказал министр спорта России.