Александр Третьяков: «Если наших скелетонистов допустят на международные старты, то, думаю, они будут бороться за места в шестерке на Кубке мира»

Александр Третьяков считает, что российские скелетонисты были бы в топ-6 на КМ.

С весны 2022 года спортсмены лишены возможности выступать на международных соревнованиях.

«Если сейчас наших скелетонистов допустят на международные старты, то, думаю, они будут бороться за места в шестерке на этапах Кубка мира. У нас очень сильные ребята, которые готовы показывать результаты. Хотя, конечно, они поначалу столкнутся с проблемами при переходе на другие трассы.

Отстали ли мы в техническом плане? Не думаю, что в этом вопросе нам будет проще. С производителями скелетонов у нас сохраняются хорошие отношения, поэтому они должны пойти нам навстречу, если с нашей стороны будут финансовые вливания, и помочь догнать в плане техники наших основных соперников из-за рубежа», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Третьяков .

Кто наши главные звезды в зимних видах прямо сейчас?