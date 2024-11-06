Кто наши главные звезды в зимних видах прямо сейчас?

Уже понятно: на Олимпиаде в Милане российских атлетов в лучшем случае будет очень мало – далеко не полный состав.

Даже если спортивные санкции снимут завтра утром, квалификация во многих видах зашла так далеко, что вариантов отобраться остается по минимуму. Тем не менее, хотя бы для себя важно понимать: а что вообще с нашим резервом зимников?

Мы изучили все виды, которые будут представлены на Олимпиаде-2026, и выделили самые заметные фигуры в каждом из них. Точнее, почти в каждом. Есть несколько сносок.

● Хоккей. Отдельная вселенная, да и с допуском командных видов все гораздо сложнее, чем у личных.

● Керлинг. Оценить потенциал без международных матчей практически невозможно.

● Ски-альпинизм. Новый вид программы, опять-таки – без интернациональных турниров уровень понять очень сложно, это не легкая атлетика или плавание, где можно переложить результаты.

● Горные лыжи и лыжное двоеборье. Здесь у России традиционно трудности, а с учетом изоляции ждать прорыва точно не стоит.

● Бобслей. Звезды времен Олимпиады-2014 давно завязали, новым героям – с учетом того, что годами приходится кататься на одной лишь трассе в Сочи – взяться неоткуда.

Кто же остался?

Скелетон: Александр Третьяков

Люди по всему миру восторгаются спортивным долголетием Леброна, Роналду и Джоковича. Но такой же герой есть в скромном скелетоне: Александр Третьяков. Которому в апреле исполнится 40.

Его пик – 2013-2014 годы, когда выиграны Олимпиада и чемпионат мира. Однако и спустя 10 лет Третьяков в порядке. В 2021-м, в последний полноценный сезон перед отстранением сборной, взял чемпионат Европы на немецкой трассе, а на ЧМ – серебро.

На Спартакиаде прошлой зимой Александр снова был в призах – второе место!

Лыжи: Александр Большунов и Наталья Терентьева (Непряева)

Молодая банда, которая заявила о себе в Пхенчхане-2018, все еще в строю. Правда, теперь это уже опытнейшие спортсмены, многие из которых – олимпийские чемпионы.

Большунов – все еще главная российская машина для побед. Не только в лыжах, а вообще. Он отдает лишь единичные старты. Есть попытки раскрутить их противостояние с 20-летним Савелием Коростелевым, но на дистанции сезона с Большуновым бороться не может никто. По крайней мере, в России.

У женщин все не настолько очевидно, потому что лучшая лыжница страны Наталья Терентьева испытывала заметные проблемы с мотивацией на внутренних стартах. Этой зимой она должна вернуться после декретного отпуска – и, может быть, это ее встряхнет.

Коньки: Павел Кулижников

Эпоха Кулижникова, когда он пачками собирал медали на международных стартах и крушил мировые рекорды, позади. Однако более яркого конькобежца в России не было, даже сейчас он – особенный. Павлу, увы, не повезло с Олимпиадами.

Восьмикратный чемпион мира весной разменял четвертый десяток, однако на внутренних стартах по-прежнему силен – на Спартакиаде-2024 оформил фирменный дубль: 500+1000. Наверняка мог бы еще поцепляться и на международной арене, но появится ли такая возможность – вопрос.

Сани: Роман Репилов и Семен Павличенко

Татьяна Иванова после медали в Пекине-2022 не выступала и не факт, что еще в принципе когда-нибудь выйдет на старт.

Зато в строю два чемпиона мира: Роман Репилов и Семен Павличенко. Правда, им весь год приходится кататься на единственной трассе – в Сочи. В основном между собой они и рубятся. Пока держатся, но неизвестно, надолго ли их хватит.

Шорт-трек: Семен Елистратов и Екатерина Алдошкина

Семен Елистратов – символ российского шорт-трека. Он выступал еще в Ванкувере-2010, потом привозил медали с трех следующих Олимпиад и выигрывал чемпионат мира. Ему 34, он все еще хорош. Благо, в родной Уфе появился центр его имени – и пока бегается, нет смысла заканчивать. Тем более молодежь дает дышать.

А вот 26-летняя Алдошкина из тех, кому явно тесно без больших стартов. На Спартакиаде-2024 она выиграла три золота в шорт-треке и успела вписаться в коньки. Причем не статистом – были бронза на 5000 и в командной гонке. Пять медалей в двух видах спорта – впечатляет.

Прыжки с трамплина: Евгений Климов

10 лет назад он был одним из худших двоеборцев мира, а теперь – в спортивной истории России. Климов – первый наш прыгун, побеждавший на этапе Кубке мира среди мужчин. Больше того, у него – серебряная олимпийская медаль.

Возможно, у кого-то уже стерлось из памяти, но российская четверка заняла второе место в командных соревнованиях на последней Олимпиаде. Это должно было придать мощный импульс трамплинистам. Тем более что Ирме Махине и Данилу Садрееву в Пекине было по 18-19 лет.

Однако возможности проявить себя по известным причинам у них, да и ни у кого больше не было. Поэтому Климов остается главным селебрити этого спорта.

Биатлон: Эдуард Латыпов и Наталья Шевченко

Латыпов на слуху еще со времен Кубка мира. Как давно это было…

Да и в Пекине Эдик оставил яркий след: с одной стороны, 3 медали. С другой, все бронзовые, а будь он поудачнее в эстафетах, могли быть и золотые. Латыпов выделяется и сейчас, на российских стартах – по итогам прошлой зимы выиграл Кубок России, плюс взял связку спринт-пасьют на Спартакиаде.

Шевченко (до замужества Мекрюкова) тоже действующая победительница общего зачета. При этом до мая 2022-го она занималась лыжами. И была там заметна – попадала в призы на молодежном чемпионате мира.

Но Наталия удивительно быстро и органично адаптировалась в биатлоне. В прошлом сезоне у нее 3 золота на Спартакиаде, два из которых в эстафетах, а еще одно – в индивидуальной гонке. Последнее для экс-лыжницы – особая гордость. Ведь обычно после переходов стрельба – самое слабое место.

Фристайл: братья Буровы и Анастасия Смирнова

Илья, старший брат, брал бронзу в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. Максим, младший, трехкратный чемпион мира. Ему 26 и он на 6 лет младше Ильи.

Сейчас они меряются скиллами в акробатике друг с другом – остальным в России тяжело с ними соревноваться.

Насте Смирновой только недавно исполнилось 22. Она – чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады в могуле. Солидный набор достижений к такому возрасту, особенно учитывая, что уже третий сезон она не выступает за пределами страны. Радует в этой истории только одно – возраст позволяет дойти и до Игр-2030.

Сноуборд: Дмитрий Логинов и Софья Надыршина

В слаломе у нас всегда мощная команда. Причем даже после поколения Алены Заварзиной и Екатерины Тудегешевой не случилось провала, скорее наоборот.

Прямо сейчас в сборной:

● Дмитрий Логинов, один из самых титулованных сноубордистов планеты. Он – трехкратный чемпион мира, при этом ему всего 24.

● Софья Надыршина, выигравшая чемпионат мира еще в 17. Сейчас ей 21, в прошлом сезоне она забрала Спартакиаду, и запросы у спортсменки из Южно-Сахалинска явно серьезнее.

А ведь еще есть Андрей и Наталья Соболевы – на двоих 5 медалей с чемпионата мира. Да и Вик Вайлд не объявлял о завершении карьеры. Так что, где точно есть какой-то запас прочности, так это жесткие дисциплины сноуборда.

Фигурное катание

В России выступают две лучшие пары мира – Анастасия Мишина-Александр Галлямов и Александра Бойкова-Дмитрий Козловский. Если наших допустят на Олимпиаду, то в фигурке будет по одной квоте в каждом виде, так что это соперничество получит особый накал.

Мишина и Галлямов – чемпионы мира-2021, двукратные бронзовые призеры Пекина-2022 (в личке и команде), действующие чемпионы России.

Главный титул Бойковой и Козловского – Евро-2020, в активе еще два золота ЧР и запредельное желание победить на главном старте. В прошлом году они перешли к Этери Тутберидзе, а кто лучше нее умеет выводить на пик к Играм?

Наша женская фигурка уже не в том состоянии, чтобы работал принцип «отправляй на Игры любую из топ-3 – будет победа».

Лидер в стране и виртуально в мире (по крайней мере, по технике) – Аделия Петросян. Увы, фактически не знакомая аудитории и мировым судьям. Но всерьез полагаться больше не на кого: ровесницы сильно отстают по контенту и/или увязли в травмах, а Трусова и Туктамышева затаились без соревнований. И не факт, что при открывшейся дороге в Милан наберут форму и окажут давление на Петросян.

В сверхконкурентом мужском катании два ЧР подряд брал Евгений Семененко, но по совокупности факторов Марк Кондратюк будто предпочтительнее. Во-первых, сильнее и ярче прямо сейчас. Во-вторых, его «зачетка» для мира и судей весит больше: в последние недели до отстранения Марк выиграл Евро, а потом роскошно откатал олимпийский командник.

Вы же не забыли?

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Михаил Воскресенский, Владимир Астапкович, Артур Лебедев, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; instagram.com/natalia__nepryaeva ; Gettyimages.ru /Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images