Роман Репилов: «У меня новые сани. Сейчас делаем совсем другое, то, что хотелось давно попробовать, на чем катаются европейцы»

Саночник Роман Репилов рассказал, что выступает на Кубке России на новых санях.

«У меня новые сани абсолютно, не прошлогодние. Прошлогодние отдыхают пока. Сейчас делаем совсем другое, то, что хотелось давно попробовать, на чем катаются европейцы, это их геометрия.

Она тяжелая в освоении, совсем другое управление. В целом те, кто у нас на них пробовал из России, тяжело шло.

Нет такого шаблона, по которому нужно работать и куда‑то двигаться», — сказал трехкратный чемпион мира.