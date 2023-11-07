Третьяков, Рукосуев, Тюрина и другие российские скелетонисты в декабре проведут сбор в Китае

Определен состав сборной России по скелетону на декабрьский сбор в Китае .

Об этом рассказал старший тренер команды Денис Алимов. В частности, в состав вошел двукратный олимпийский призер Александр Третьяков.

«По итогам октябрьских контрольных стартов и завершившегося вчера Кубка России были определены восемь спортсменов, которые с 1 по 25 декабря проведут тренировочный сбор на олимпийской трассе в Китае.

В Пекин отправятся Евгений Рукосуев, Александр Третьяков, Владислав Семенов, Даниил Романов, Полина Тюрина, Алина Тарарыченкова, Алена Фролова и Анастасия Труфанова», – сказал Алимов.

Кубок России завершился 6 ноября в Сочи. Мужские соревнования выиграл Рукосуев, второе место занял Третьяков, третье – Семенов. В женских победила Тюрина, второй стала Тарарыченкова, третьей – Анастасия Цыганова.

«Победа юниорки Тюриной на Кубке России стала для нас приятной неожиданностью, она молодец. Мы желаем ей дальнейшего прогресса и улучшения результатов.

Что касается первого места Рукосуева, то его успех был вполне ожидаем, на сочинской трассе он имеет преимущество над остальными», – добавил Алимов, подчеркнув, что для подготовки к Олимпиаде-2026 важен опыт выступлений на других трассах.