Замдиректора ЦСП «Санки»: «Трасса в Сочи в очень хорошем состоянии, на ней с успехом можно проводить соревнования самого высокого уровня, включая олимпийские»

Теги Олимпиада-2026 ТАСС Бобслей/сани/скелетон

Сочи мог бы провести олимпийские соревнования по бобслею и скелетону в 2026 году.

Об этом заявил заместитель директора Центра подготовки сборных команд России «Санки» Валентин Гетманов.

Ранее глава оргкомитета Олимпиады-2026 Джованни Малаго сообщил о переносе соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту из Италии из-за проблем с реконструкцией трассы.

«Олимпийская трасса в Сочи находится в очень хорошем состоянии, на ней с успехом можно проводить соревнования самого высокого уровня, включая олимпийские.

Гостиничный фонд курортов «Красная поляна» и «Роза Хутор» очень большой, никаких проблем с размещением спортсменов, тренеров, официальных лиц и болельщиков не возникнет.

Но, к сожалению, в сегодняшней непростой политической обстановке России вряд ли доверят проведение олимпийского турнира. По моей информации, основным кандидатом является австрийский Инсбрук», – сказал Гетманов.

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