Представители Латвии и Великобритании покинули комитеты IBSF из-за избрания туда россиянина Сергея Пархоменко

Представители Латвии и Великобритании покинули комитеты Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за присутствия там россиянина Сергея Пархоменко.

В сентябре Пархоменко стал членом комитета по паралимпийскому спорту, а также комитета по календарю.

Inside the Games со ссылкой на сообщает, что шесть из девяти членов комитета по паралимпийскому спорту ушли со своих должностей. Среди них – председатель комитета латвиец Кристапс Котанс и британец Иэн Ричардсон.

Комитет по календарю покинули латвиец Зинтис Экманис и британец Марк Хейвуд.

Три представителя России вошли в состав комитетов Международной федерации бобслея и скелетона