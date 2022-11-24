Причиной смерти 24-летнего бобслеиста Банькова стала лимфома

Стала известна причина смерти 24-летнего российского бобслеиста Максима Банькова.

«Заключение патологоанатомов после вскрытия я еще не видела, но, по предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома. Это был последний диагноз в больнице, который оставался под вопросом. Максим сгорел за месяц.

Спортсмен будет похоронен завтра у себя на родине, в Красноярске, перед этим пройдет прощание. Федерация бобслея взяла на себя расходы по транспортировке тела из Москвы в Красноярск и полностью оплатит похороны.

Для всей сборной России, для всего спортивного Красноярска смерть Максима стала настоящей трагедией, он был любимчиком в команде», – сказала личный тренер спортсмена Кристина Антонова.

Российский бобслеист Максим Баньков скончался в возрасте 24 лет