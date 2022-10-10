Скелетонист Марченков: «В военкомате разобрались с моим военным билетом и сказали, что я под условия частичной мобилизации не попадаю»

Теги Скелетон сборная России (скелетон) Владислав Марченков Р-Спорт Бобслей/сани/скелетон

Российский скелетонист Владислав Марченков, получивший повестку из военкомата, не попал под частичную мобилизацию. 

«Сегодня я был в военкомате (Москвы), как мне и было предписано ранее. И только сейчас вернулся домой.

Там разобрались с моим военным билетом, проверили все данные и сказали, что я под условия частичной мобилизации не попадаю», – сказал Марченков.

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