Сергей Чудинов: «У нас есть шансы на олимпийские медали в женских двойках. Мы заранее начали готовиться»

Тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов считает, что у россиянок есть шансы на медали в женских двойках на -2026 в Милане.

Женские двойки – новая дисциплина, которая впервые вошла в программу Олимпиад.

«У нас есть шансы на олимпийские медали в новой дисциплине на Играх 2026 года в Италии. Мы надеялись и предвидели это решение МОК, поэтому заранее начали готовиться.

Сейчас вместе с юниорами у нас готовятся к сезону победители последнего чемпионата России в женских двойках Екатерина Фомина и Полина Григорьева. Олеся Михайленко и Екатерина Грибкова находятся на сборе национальной команды в Новогорске и вовсю отрабатывают стартовый разгон.

Дисциплина новая, и прогнозировать в ней олимпийские медали не имеет смысла. Но мы всегда работаем с прицелом на самый высокий результат. Весной мы разыграли первые медали чемпионата России в женской двойке, уверен, что в программу ближайшего чемпионата мира эта дисциплина тоже войдет. Только непонятно, дадут ли нам возможность побороться там за медали», – рассказал Чудинов.