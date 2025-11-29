В РУСАДА ожидают до 190 запросов на терапевтические исключения до конца года.

Глава комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по терапевтическому использованию Виктория Бадтиева рассказала об ожидаемом до конца года количестве запросов от спортсменов.

«Мы начинали, когда в год было всего 46 запросов на терапевтическое использование, то в этом году мы ожидаем до 190 запросов. Мы начинали, когда подавляющее число запросов были на субстанции, на которые не требовали разрешения, а сейчас такой картины не наблюдается», – сказала Бадтиева.

В 2024 году РУСАДА получило 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения.