Вероника Логинова продолжит занимать пост генерального директора РУСАДА.

Вероника Логинова продолжит занимать пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Логинова стала гендиректором РУСАДА в декабре 2021-го. Срок полномочий на посту составляет четыре года.

«Общее собрание членов РУСАДА утвердило решение наблюдательного совета организации о продлении полномочий Вероники Логиновой на посту генерального директора.

Члены коллегиальных органов управления наряду со многими ключевыми функционерами Всемирного антидопингового агентства дали высокую оценку продуктивной деятельности Логиновой в период с декабря 2021 года по декабрь 2025 года.

Решение о переизбрании Логиновой на новый срок поддержано министром спорта РФ, председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым», – сказал источник.