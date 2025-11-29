1

Вероника Логинова продолжит занимать пост генерального директора РУСАДА

Вероника Логинова продолжит занимать пост генерального директора РУСАДА.

Вероника Логинова продолжит занимать пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Логинова стала гендиректором РУСАДА в декабре 2021-го. Срок полномочий на посту составляет четыре года.

«Общее собрание членов РУСАДА утвердило решение наблюдательного совета организации о продлении полномочий Вероники Логиновой на посту генерального директора.

Члены коллегиальных органов управления наряду со многими ключевыми функционерами Всемирного антидопингового агентства дали высокую оценку продуктивной деятельности Логиновой в период с декабря 2021 года по декабрь 2025 года.

Решение о переизбрании Логиновой на новый срок поддержано министром спорта РФ, председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым», – сказал источник.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
