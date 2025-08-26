Франциска Пройс: «У меня личные счеты с Олимпиадой. Хотела бы доказать, что и там я могу преуспеть»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о настрое на олимпийский сезон.

«Прошлой зимой я поняла, что важно не идти на компромиссы. Это начинается с планирования тренировок, также речь идет о борьбе с инфекциями.

Хоть я и хотела бы нормально видеться со своими друзьями, начиная с октября я не буду встречаться ни с кем за пределами биатлона и моего ближайшего окружения. Иногда это тяжело, но я должна стоять на своем. Все остальное было бы слишком рискованно.

Я не чувствую никакого давления. Все, что происходит сейчас, – это просто дополнительный бонус. Для меня победа в общем зачете Кубка мира была величайшим достижением. Я этого добилась.

Но у меня все еще есть личные счеты с Олимпиадой – я хотела бы их свести и доказать, что и там я могу преуспеть», – сказала Пройс.