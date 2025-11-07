  • Спортс
Дмитрий Васильев: «Надо обязательно подавать во все суды, засуживать тех, кто беззаконно принимал решение об отстранении наших спортсменов в любых видах спорта»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал обращаться в суды в случае недопуска к международным соревнованиям.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян, которое действует с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) уже зарегистрировал апелляцию российской стороны на это решение.

– Сможет ли это что‑то изменить и могут ли успеть разобраться до Олимпийских игр?

– До Олимпийских игр уже ни с чем невозможно разобраться, потому что у нас нет лицензии на участие. Чтобы получить лицензию, было необходимо выступать на соревнованиях в предыдущем году. Поэтому вряд ли уже что‑то (изменится).

Но если только не свершится какое‑то невероятное чудо и нашим спортсменам – не всем, конечно, но хотя бы некоторым – дадут так называемые wild cards. В принципе, возможна такая процедура. Исполком FIS может принять такое решение, но маловероятно.

Надо обязательно подавать во все суды. Нечего сидеть. Обязательно надо добиваться своей правоты и засуживать тех, кто беззаконно принимал решение об отстранении наших спортсменов от международной спортивной деятельности в любых видах спорта.

Это необходимо делать. В конце концов, лучше попытаться что‑то сделать, даже если не получится. Но во всяком случае не сидеть и не ждать у моря погоды, – сказал Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
