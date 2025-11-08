Жюлия Симон не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации

Биатлонистка Симон не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации.

Адвокат французской биатлонистки Жюлии Симон заявил, что спортсменка не будет подавать апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Федерации лыжного спорта Франции о ее дисквалификации.

Симон была дисквалифицирована на шесть месяцев (пять из них условно) после приговора суда по делу о мошенничестве. Решение вступило в силу 7 ноября. Она пропустит первый этап Кубка мира, который стартует 29 ноября в шведском Эстерсунде.

Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро.

«Жюлия Симон хочет положить конец этому делу. Мы спокойно обсудили факты. Санкции федерации зачастую строже уголовных наказаний, и мы ожидали подобного исхода.

Мы принимаем это решение. С этого момента она сосредоточена на предстоящих спортивных мероприятиях, поэтому апелляцию подавать не будет», – сказал адвокат Симон Кристиан Борель.