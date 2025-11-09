  • Спортс
Дмитрий Васильев: «Норвежцы нечестно завоевывают медали. Верю, что со временем их разоблачат и накажут за допинг»

Дмитрий Васильев считает, что норвежцы выигрывают медали на допинге.

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что норвежские спортсмены завоевывают награды с помощью допинга. 

«Лживые и лицемерные люди сейчас руководят спортом на Западе, разрешая норвежцам использовать допинг. Я верю, что со временем будет обнародована информация, на каких запрещенных препаратах они выигрывали медали, и они будут наказаны. Помните, как в свое время обличили американскую гимнастку Симону Байлс?

Хакеры взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства и выяснилось, что Байлс выигрывала медали на таком жестком допинге, что уму непостижимо. Ей нарисовали вымышленные диагнозы.

То же самое будет и с норвежскими спортсменами, которые нечестно завоевывают медали. Важно не только разоблачить их, но и аннулировать все награды, которые они выиграли на допинге. В противном случае олимпийское движение можно считать скончавшимся», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
