Самуэльссон об уходе братьев Бо: «Не терпится увидеть сезон без такого количества побед у норвежцев»

Самуэльссон об уходе братьев Бо: не терпится увидеть сезон без побед норвежцев.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассчитывает, что сборная Норвегии будет выступать слабее в новом сезоне.

Многократные победители чемпионатов мира и Олимпийских игр норвежцы Йоханнес и Тарьей Бо ранее завершили спортивную карьеру.

«Думаю, им (сборной Норвегии) придется нелегко! Не терпится увидеть сезон без такого количества побед у норвежцев», – сказал Самуэльссон с улыбкой.

Швед Мартин Понсилуома тоже считает, что норвежцам будет сложнее.

«Остальные спортсмены окажутся под бóльшим давлением. Думаю, раньше его принимал на себя Йоханнес – сложно даже сказать, сколько лет был лучшим биатлонистом мира, в то время как другие могли оставаться в тени. Но теперь на них будут смотреть чаще», – отметил Понсилуома.