Жюлия Симон в октябре предстанет перед судом по делу о краже

Французская биатлонистка Жюлия Симон предстанет перед судом по делу о краже.

По итогам расследования прокуратуры Альбервиля стало известно, что в 2021 году во время сборов во Франции и Норвегии Симон использовала чужую кредитную карту и совершила покупки на сумму более тысячи евро.

Исковые заявления на Симон поступили от члена штаба сборной Франции, а также от ее партнерши по команде – олимпийской чемпионки Жюстин Брезаз‑Буше.

Суд по делу биатлонистки состоится 24 октября. Свою вину она не признает.

Жюлия Симон – 10-кратная чемпионка мира по биатлону, призер Олимпийских игр, обладательница Кубка мира сезона-2022/23.