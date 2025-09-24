0

Жюлия Симон в октябре предстанет перед судом по делу о краже

Французская биатлонистка Жюлия Симон предстанет перед судом по делу о краже.

По итогам расследования прокуратуры Альбервиля стало известно, что в 2021 году во время сборов во Франции и Норвегии Симон использовала чужую кредитную карту и совершила покупки на сумму более тысячи евро. 

Исковые заявления на Симон поступили от члена штаба сборной Франции, а также от ее партнерши по команде – олимпийской чемпионки Жюстин Брезаз‑Буше.

Суд по делу биатлонистки состоится 24 октября. Свою вину она не признает. 

Жюлия Симон – 10-кратная чемпионка мира по биатлону, призер Олимпийских игр, обладательница Кубка мира сезона-2022/23. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Le Dauphinе
logoЖюстин Брезаз-Буше
происшествия
logoсборная Франции жен
logoЖюлия Симон
