Открытие биатлонного сезона-2025/26 перенесено из Шушена в Гейло. Впервые с 2013 года старт сезона пройдет в другом месте
Шушен не примет гонки открытия сезона-2025/26.
Впервые с 2013 года старт сезона пройдет в другом месте – в норвежском Гейло. Решение о переносе было принято Союзом биатлонистов Норвегии.
«В Гейло уже провели много хороших соревнований, последнее – Кубок IBU в декабре. Там удобное расположение, все очень компактно: отели, центр, биатлонный стадион. Мы можем предложить что-то новое нашим партнерам и публике в начале сезона», – заявил глава норвежского союза биатлонистов Арне Хортен.
«Для нас важно, чтобы в Норвегии помимо Холменколлена имелись еще два объекта, подходящие для организации соревнований международного уровня. Теперь это и Шушен, и Гейло», – добавил он.
В сезоне-2024/25 Шушен отказался от проведения этапа Кубка IBU по финансовым причинам.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
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