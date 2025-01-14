Открытие биатлонного сезона-2025/26 перенесено из Шушена в Гейло. Впервые с 2013 года старт сезона пройдет в другом месте

Шушен не примет гонки открытия сезона-2025/26.

Впервые с 2013 года старт сезона пройдет в другом месте – в норвежском Гейло. Решение о переносе было принято Союзом биатлонистов Норвегии.

«В Гейло уже провели много хороших соревнований, последнее – Кубок IBU в декабре. Там удобное расположение, все очень компактно: отели, центр, биатлонный стадион. Мы можем предложить что-то новое нашим партнерам и публике в начале сезона», – заявил глава норвежского союза биатлонистов Арне Хортен.

«Для нас важно, чтобы в Норвегии помимо Холменколлена имелись еще два объекта, подходящие для организации соревнований международного уровня. Теперь это и Шушен, и Гейло», – добавил он.

В сезоне-2024/25 Шушен отказался от проведения этапа Кубка IBU по финансовым причинам.