В Норвежской ассоциации биатлона рассмотрят возможность сотрудничества с Йоханнесом Бо после завершения его карьеры

Норвежская ассоциация биатлона может предложить сотрудничество Йоханнесу Бо.

В субботе 31-летний норвежский биатлонист объявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

– Как он сам говорит, никаких планов на будущее он не строил, но нам, возможно, надо попытаться вместе составить какие-нибудь планы и извлечь пользу из его опыта и личностных качеств после завершения его карьеры.

– Возможно, было бы целесообразно предложить ему роль в ассоциации?

– Да, по его же словам, он увлечен биатлоном и не хочет полностью с ним расставаться. Мы дадим ему возможность завершить сезон на хорошей ноте, а остальными вопросами займемся после того, как в марте пройдет [финал Кубка мира] в Холменколлене, куда приедет очень много людей, – сказал менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Йоханнес Бо – пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира.

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